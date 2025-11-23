Damit niemandem in der Vorweihnachtszeit langweilig wird, setzt das Team vom Nordsound Showroom auf vielfältiges Programm. Ein ganz besonderer Höhepunkt ist das Spin-off des Metal Frenzy Open Air, das als Weihnachtsausgabe in Oebisfelde steigt.

Der Dezember wird laut: Der Nordsound Showroom in Oebisfelde begrüßt im Dezember spannende Gäste

Das legendäre Metal Frenzy Open Air aus Gardelegen bekommt sein Indoor Spin Off in Oebisfelde rechtzeitig zu Weihnachten.

Oebisfelde. - In einer Zeit, in der vielerorts Glühwein, Lichterketten und besinnliche Klänge die Adventswochen bestimmen, setzt der Nordsound Showroom in Oebisfelde bewusst einen Gegenakzent. Der Kulturort präsentiert auch in diesem Dezember ein Programm, das besonders Freunde alternativer Musikrichtungen ansprechen dürfte und zeigt damit, dass die Region auch abseits klassischer Weihnachtstraditionen lebendige musikalische Impulse zu bieten hat.