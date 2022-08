Weshalb in Wiepke die Bushaltestelle versetzt wird

Das Buswartehäuschen in Wiepke soll einen neuen Standort erhalten. Aber was hat der Bau des Radwegs damit zu tun?

Wiepke - Vor gut vier Wochen begannen in Wiepke die Arbeiten am straßenbegleitenden Radweg an der B 71, der die Lücke zwischen dem Ort und dem Abzweig der Kreisstraße in Richtung Engersen schließt. Und auch die Bushaltestelle ist davon betroffen.