Ukraine-Hilfe Wie drei Grundschülerinnen aus Gardelegen ukrainischen Flüchtlingen helfen

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine gehen an niemandem spurlos vorüber. Viele haben das Bedürfnis, zu helfen. So erging es auch den neunjährigen Mädchen Maja Bruttig, Thea Jentsch und Leonie Möller, die eine tolle Aktion für die Gardelegener Ukraine-Hilfe an ihrer Grundschule starteten.