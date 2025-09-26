Einkaufen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr - das soll bald in Wernigerode möglich sein. Für eine Urlauber-Stadt ist das nicht nur längst überfällig, es erhöht auch die Lebensqualität in Ortsteilen, die in den letzten Jahrzehnten vieles einbüßen mussten.

Wernigerode. - Es ist längst überfällig, dass Wernigerode Einkaufsmöglichkeiten ohne Öffnungszeiten erhält. Immerhin lockt die Harz-Stadt rund ums Jahr Urlauber an. Viele von ihnen sind es - etwa aus Großstädten - gewohnt, sich sonntags oder sogar nachts mit frischen Lebensmitteln einzudecken. Und auch für viele Einwohner kommt so ein Angebot gerade recht: Wie oft passiert es schließlich, dass beim Backen am Feiertag die Butter fehlt oder sonntagabends der Aufschnitt fürs Schulbrot.