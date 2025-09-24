O'zapft is! Die Wernigeröder Wiesngaudi - eines der größten Oktoberfeste in Sachsen-Anhalt - hat begonnen. Der Veranstaltungsreigen bringt 2025 einige Neuerungen für Besucher mit sich.

Wernigeröder Wiesngaudi 2025: Gibt es noch Tickets für das Oktoberfest im Harz?

In Wernigerode startet die Oktoberfest-Saison 2025: An drei Abenden sind Fans von Dirndl und Lederhose im Festzelt auf dem Ochsenteichgelände zur Wernigeröder Wiesngaudi eingeladen.

Wernigerode. - Es ist soweit: Die Wernigeröder Wiesngaudi 2025, eine der größten Veranstaltungen im Harz, steht vor der Eröffnung. Einer der Partyabende ist längst restlos ausverkauft. Doch es gibt gute Nachrichten für Kurzentschlossene: Sie erhalten noch eine Gelegenheiten, im bayerischen Stil zu feiern.