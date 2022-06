Wie sieht das neue Estedter Feuerwehrgerätehaus von innen aus?

Am Sonnabend wird das neue Feuerwehrgerätehaus in Estedt offiziell übergeben. Der Bauausschuss wagte schon vorher einen Blick hinein - und sah feuerrot.

Der städtische Bauausschuss tagte am Montagabend im neuen Estedter Gerätehaus. Zu Beginn gab es einen kleinen Besichtigungsrundgang, hier probierte sich Stadtrat Dirk Kuke (Freie Liste) an den Knoten aus.

Estedt - Schmuck sieht es aus – von außen und von innen – das neue Feuerwehrgerätehaus in Estedt direkt an der Ortsdurchfahrt der B 71. Ein funktionaler Bau, der auffällt. Am Montagabend hatte der städtische Bauausschuss schon mal Gelegenheit, den Neubau zu besichtigen, bevor am Sonnabend die offizielle Einweihung gefeiert wird. Und es gab viel zu sehen.