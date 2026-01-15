Nach einem mehrtägigen Stromausfall in Berlin rückt auch in der Altmark die Frage nach der Versorgungssicherheit in den Fokus. Netzbetreiber, Landkreis und Stadt Gardelegen ordnen die Lage ein und erläutern Vorsorgemaßnahmen für den Ernstfall.

Wie wahrscheinlich ist ein Blackout wie in Berlin?

Nach dem mehrtägigen Stromausfall in Berlin stellt sich die Frage, wie gut die Hansestadt Gardelegen auf ein ähnliches Szenario vorbereitet ist.

Gardelegen - Erst vor kurzem kam es in Berlin zu einem Stromausfall, der mehr als 24 Stunden andauerte. Rund 30.000 Haushalte waren ohne Energieversorgung, betroffen waren etwa 70.000 Menschen. Pflegeheime mussten evakuiert werden. Solch ein Ausfall verunsichert viele – und es kommt die Frage auf: Kann so etwas auch in Gardelegen passieren?