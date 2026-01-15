Über 66 Millionen Artikel in über 300 Sprachen gibt es bisher auf Wikipedia. Am heutigen Donnerstag feiert die Online-Enzyklopädie ihr 25-jähriges Bestehen. Was findet man auf Wikipedia zur Gemeinde Elbe-Parey und den Ortschaften?

25 Jahre Wikipedia: Was weiß die Online-Enzyklopädie über Elbe-Parey?

Auf Wikipedia zeigt ein alter Kupferstich aus dem Jahr um 1855 die Gemeinde Elbe-Parey.

Parey. - Ob im Büro, in der Schule oder privat, wenn eine Frage auftaucht, gehört Wikipedia für viele zum digitalen Alltag dazu – ein kurzer Klick und schon hat man seine schnelle Antwort. Geschrieben und gepflegt wird die Online-Enzyklopädie von Millionen von Freiwilligen weltweit. Heute, am 15. Januar, wird die größte frei zugängliche Wissensplattform der Welt 25 Jahre alt.