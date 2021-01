Von den Windkraftanlagen vor dem Ort Zethlingen sollen die Menschen im Ort nun auch profitieren. Dazu hat sich ein Verein gegründet.

Zethlingen l In Zethlingen hat sich ein neuer Verein gegründet. Es ist der Heimatverein Zethlingen. Die Gründungsversammlung erfolgte bereits am 24. Februar 2020. Danach sollte der Verein über einen Notar angemeldet werden. Daraufhin gab es aber Anmerkungen und Formulierungen zu ändern. Und dann kam Corona und die Mitglieder des sich in Gründung befindenden Vereines konnten erst einmal nicht zusammenkommen. Und dann wurde es zum Jahresende doch noch etwas. Im November 2020 erfolgte der Eintrag des Heimatvereines Zethlingen ins Vereinsregister.

Der Verein ist in gewisser Weise mit den Windkraftanlagen vor dem Ort verbunden. Zwei Anlagen der insgesamt sechs des Windparks Cheinitz-Zethlingen GmbH und Co. KG stehen auf Zethlinger Gemarkung. Der Verein nimmt die finanziellen Mittel, die der Betreiber aus dem Erlös der Energiegewinnung dem Dorf zugute kommen lässt, entgegen. In Cheinitz hat sich ein solcher Verein, der Mühlenverein Cheinitz, bereits im März vorigen Jahres gegründet. „Unser Verein ist quasi das Pendant zum Cheinitzer Verein“, sagt Hans-Joachim Schulz, Vorsitzender der Heimatvereines Zethlingen.

Pendant zum Cheinitzer Verein

Als vor rund sechs Jahren die Anlagen aufgebaut wurden, da wurde im Zuge des Genehmigungsverfahrens vertraglich festgehalten, dass ein Teil der Einnahmen aus der Energiegewinnung des Windparks den Bewohnern beider Orte zugute kommen soll, quasi als Ausgleich für den durch die Windkraftanlagen entstehenden Lärm oder Schattenwurf, wie Axel Holtermann vom Cheinitzer Mühlenverein nach der Vereinsgründung in Cheinitz berichtete. Schulz lobte die Weitsicht der damaligen Akteure, die es geregelt haben, dass alle Einwohner der beiden Orte von den Windkraftanlagen profitieren. Dies werde anteilig geregelt. Aber wohin sollte das Geld überwiesen werden? Dazu waren die Vereinsgründungen notwendig. Der Heimatverein Zethlingen erhält es anteilig.

Zweck des Zethlinger Vereines ist die Förderung des sozialen und kulturellen Lebens und des Zusammenhalts der ländlichen Bevölkerung im Dorf sowie die Förderung der Traditionen vor Ort. Dazu verfolgt der Verein das Ziele, die Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur zu unterstützen. Weiterhin möchte der Verein das soziale und kulturelle Leben der Vereine und Institutionen, wie etwa die Feuerwehr, den Sportverein, die Kinder- und Jugendarbeit, die Seniorenarbeit sowie die sonstiger Interessengruppen fördern. Auch die Wissensvermittlung zur Gestaltung des Zusammenlebens im Dorf werde gefördert. Ach für Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Bewahrung lokaler Bräuche und Traditionen möchte sich der Heimatverein einsetzen. So ist es in der Satzung festgehalten, wie Schulz mitteilt.

Keine Pflichtaufgaben der Kommune übernehmen

In der Praxis heißt das, dass beispielsweise in Vorbereitung auf ein Fest oder einen Vortragsabend ein Antrag mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an den Verein gestellt werden kann. Auch für andere Anliegen, die der Dorfgemeinschaft dienen, können Mittel beantragt werden. Dem Antrag ist ein Finanzierungsplan beizufügen, so der Vereinsvorsitzende. Eines stellte Hans-Joachim Schulz aber klar: „Wir werden aber keine Pflichtaufgaben der Kommune übernehmen.“

14 Mitglieder haben den Verein gegründet. Derzeit zählt dieser noch immer 14 Mitstreiter. Mitglied werden können Zethlinger beziehungsweise Flächeneigentümer des Windparks.