weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Brisante Wetterlage: Wintereinbruch und Straßenglätte: Kein Schülerverkehr am Freitag und weitere Folgen

Liveticker:
Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe
Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe

Brisante Wetterlage Wintereinbruch und Straßenglätte: Kein Schülerverkehr am Freitag und weitere Folgen

Schnee, Glatteis und Sturm werden im Altmarkkreis Salzwedel am Freitag erwartet. Der Schülerverkehr fällt aus. Wie sich die Schulen in Gardelegen und Kalbe jetzt vorbereiten und was für Eltern und Kinder wichtig ist ... (wird laufend aktualisiert)

Von Stefanie Herrmann, Elisa Schulz und Theresa Gringmuth Aktualisiert: 08.01.2026, 12:26
Am 9. Januar 2026 soll ein Schneesturm kommen. Die Schulen in Gardelegen (hier Karl-Friedrich Wilhelm Wander Förderschule) bereiten sich vor.
Am 9. Januar 2026 soll ein Schneesturm kommen. Die Schulen in Gardelegen (hier Karl-Friedrich Wilhelm Wander Förderschule) bereiten sich vor. Foto: Elisa Schulz

Altmarkkreis - Die Telefone laufen in Schulen im Altmarkkreis Salzwedel aktuell heiß. Viele Eltern wollen wissen, ob am Freitag unterrichtet wird. Wie mehrere Grundschulen der Einheitsgemeinde Gardelegen am Vormittag bereits bestätigt haben, wird es keinen Schülerverkehr geben. Hinsichtlich der Betreuung der Kinder haben die Schulen unterschiedliche Pläne.