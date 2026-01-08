Liveticker:
Brisante Wetterlage Wintereinbruch und Straßenglätte: Kein Schülerverkehr am Freitag und weitere Folgen
Schnee, Glatteis und Sturm werden im Altmarkkreis Salzwedel am Freitag erwartet. Der Schülerverkehr fällt aus. Wie sich die Schulen in Gardelegen und Kalbe jetzt vorbereiten und was für Eltern und Kinder wichtig ist ... (wird laufend aktualisiert)
Aktualisiert: 08.01.2026, 12:26
Altmarkkreis - Die Telefone laufen in Schulen im Altmarkkreis Salzwedel aktuell heiß. Viele Eltern wollen wissen, ob am Freitag unterrichtet wird. Wie mehrere Grundschulen der Einheitsgemeinde Gardelegen am Vormittag bereits bestätigt haben, wird es keinen Schülerverkehr geben. Hinsichtlich der Betreuung der Kinder haben die Schulen unterschiedliche Pläne.