Schnee, Glatteis und Sturm werden im Altmarkkreis Salzwedel am Freitag erwartet. Der Schülerverkehr fällt aus. Wie sich die Schulen in Gardelegen und Kalbe jetzt vorbereiten und was für Eltern und Kinder wichtig ist ... (wird laufend aktualisiert)

Wintereinbruch und Straßenglätte: Kein Schülerverkehr am Freitag und weitere Folgen

Am 9. Januar 2026 soll ein Schneesturm kommen. Die Schulen in Gardelegen (hier Karl-Friedrich Wilhelm Wander Förderschule) bereiten sich vor.

Altmarkkreis - Die Telefone laufen in Schulen im Altmarkkreis Salzwedel aktuell heiß. Viele Eltern wollen wissen, ob am Freitag unterrichtet wird. Wie mehrere Grundschulen der Einheitsgemeinde Gardelegen am Vormittag bereits bestätigt haben, wird es keinen Schülerverkehr geben. Hinsichtlich der Betreuung der Kinder haben die Schulen unterschiedliche Pläne.