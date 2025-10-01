Erneut scheint der Versuch der Hansestadt Gardelegen, den Stadtrat für einen mobilen Blitzer zu begeistern, zu scheitern. Die Argumente sind dieses Mal allerdings neu...

„Wir haben Wichtigeres zu tun“: Mobiler Blitzer vor Kitas nicht gewünscht?

Ein Blitzer-Anhänger ("Enforcement Trailer" ) könnte künftig auch auf den Straßen der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen eingesetzt werden.

Gardelegen. - Zum zweiten Mal droht ein Versuch zu scheitern, mit einem stadteigenen mobilen Blitzer in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen für mehr Verkehrssicherheit vor allem an Schwerpunkten wie Kitas und Schulen zu sorgen.