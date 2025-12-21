Was die Feuerwehr Kalbe, ihr Förderverein und viele weitere Unterstützer am Sonnabend in Kalbe aufgefahren haben, hat sogar den Grinch begeistert.

Wo am Ende selbst der Grinch Weihnachten cool findet

Der Grinch hatte im Rettungskorb eines Feuerwehrautos Platz genommen.

Kalbe - Gemeinschaft: Die ist es, die am Ende auch ein Weihnachtsmuffel wie der Grinch zu schätzen lernt. Am Sonnabendabend wurde sie auf dem Hof des Kalbenser Gerätehauses feierlich zelebriert, der Feuerwehr und ihrem Förderverein sei Dank. Und alle, die da waren – es waren Hunderte –, hatten sichtlich Spaß. Sogar der Grinch.