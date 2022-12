Wo im Urlaub 2023 gespart werden kann

Kalbe - Klassisches Reisebüro-Wetter herrscht vor Weihnachten in Deutschland. Trotzdem seien viele Kunden zurückhaltender bei Buchungen geworden, berichtet Andrea Kurfels, die im Reisebüro Archut in Kalbe arbeitet. „Keiner weiß, was auf ihn zukommt. Krieg, Corona und dann die Preissteigerungen – das schreckt einige ab“, weiß sie. Selbst an der Ostsee sei der Urlaub deutlich teurer geworden. „Die Unternehmen haben höhere Energie- und Personalkosten – zahlen tut das am Ende natürlich der kleine Kunde.“ Trotzdem gibt es noch Sparmöglichkeiten ...