  4. Der Chef berichtet: Zahnarzt auf dem Land: Wie geht es mit Praxis in Badel weiter?

Diplom-Stomatologe Hans-Joachim Schulz macht Schluss mit Gerüchten und erklärt im Volksstimme-Gespräch, ob und bis wann er weiter in seiner Praxis tätig sein will.

Von Cornelia Kaiser 05.12.2025, 17:45
Hans-Joachim Schulz in seiner Zahnarztpraxis in Badel.
Hans-Joachim Schulz in seiner Zahnarztpraxis in Badel. Foto: Cornelia Kaiser

Badel - Ja, er feiert im kommenden Jahr einen runden Geburtstag und befindet sich in einem Alter, in dem andere längst ihren Ruhestand genießen. Aber wie hält es Hans-Joachim Schulz mit diesem Thema? Der Mann betreibt in Badel seit Jahrzehnten eine eigene Zahnarztpraxis.