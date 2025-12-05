Diplom-Stomatologe Hans-Joachim Schulz macht Schluss mit Gerüchten und erklärt im Volksstimme-Gespräch, ob und bis wann er weiter in seiner Praxis tätig sein will.

Zahnarzt auf dem Land: Wie geht es mit Praxis in Badel weiter?

Badel - Ja, er feiert im kommenden Jahr einen runden Geburtstag und befindet sich in einem Alter, in dem andere längst ihren Ruhestand genießen. Aber wie hält es Hans-Joachim Schulz mit diesem Thema? Der Mann betreibt in Badel seit Jahrzehnten eine eigene Zahnarztpraxis.