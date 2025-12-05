Auch in diesem Jahr haben die Kinder der Kita „Am Waldesrand“ im Huy-Ort Dingelstedt ihren Beitrag zur Vorweihnachtszeit geleistet.

Beide Weihnachtsbäume in Dingelstedt - an der Üppel und an der Dingelstätte wurden liebevoll geschmückt. Alle Kinder von groß bis klein - die Mäuse, die Igel, die Waschbären, die Füchse und die Eulen - waren mit dabei und haben mit selbstgebasteltem Baumschmuck die Tannen verziert.

Pünktlich zum Adventshof haben sie so wieder für vorweihnachtliches Flair gesorgt, das weit über die Veranstaltung hinaus reicht und Anwohner und Besucher freut.