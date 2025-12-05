Der neue Bildungsminister Jan Riedel besucht am kommenden Mittwoch (10. Dezember) vier Schulen im Harzkreis. Besonders heikel dürfte es für ihn am Osterwiecker Fallstein-Gymnasium werden. Dort liegt man wegen einer nicht besetzten Schulleiterstelle mit dem Landesschulamt im Clinch.

Der Zoff um den verwaisten und bislang nicht neu ausgeschriebenen Chefsessel am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) beschäftigt inzwischen auch Sachsen-Anhalts Landespolitiker wie Bildungsminister Jan Riedel (CDU).

Harzkreis/Osterwieck. - Jan Riedel ist neu im Amt. Ende Juni beerbte der 43-Jährige die von Ministerpräsident Reiner Haseloff kurz zuvor gefeuerte Bildungsministerin Eva Feußner (alle CDU). Am kommenden Mittwoch (10. Dezember) steuert Riedel den Harzkreis an, um vier Schulen im Nordharz und der Stadt Osterwieck zu besuchen. Im Gepäck hat er dann ein heikles Thema: Seit Monaten streiten die Kreisverwaltung Harz und die Lehrerschaft des Fallstein-Gymnasiums Osterwieck (FGO) einerseits und das Landesschulamt andererseits um die Neubesetzung der seit Sommer verwaisten Schulleiterstelle.