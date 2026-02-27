Ein Tagesausflug von Genthin nach Magdeburg muss kein teures Vergnügen sein. Wer das Hopperticket kennt, spart bares Geld – doch das Angebot ist selbst auf der DB-App nicht immer leicht zu finden.

Wer beim Reisen sparen will, muss am Automaten des Genthiner Bahnhofs lange suchen.

Genthin - Bahnfahren muss nicht teuer sein - vorausgesetzt man kennt entsprechende Tickets und findet sie auch am Automaten. Ein recht bekanntes ist das sogenannte Hopperticket. Doch wenn man es kaufen möchte, ist es gar nicht so einfach bei den Angeboten zu finden.