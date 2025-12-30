Großer Brand in der Sternstraße nahe des Hasselbachplatzes in Magdeburg: Der Einsatz dauert über 15 Stunden, der Schaden liegt bei mindestens einer Million Euro. Das ist bisher bekannt.

Mit Video: Feuer in Magdeburger Sternstraße - über eine Million Euro Sachschaden

Großbrand am Tag vor Silvester in Magdeburg: Über 15 Stunden dauert der Einsatz in Magdeburg an der Sternstraße am Mittwochmorgen schon an. Der schaden ist enorm.

Magdeburg. - In Magdeburg in der Sternstraße, nahe des Hasselbachplatzes gibt es am Abend des 30. Dezembers einen großen Einsatz, der bis in den Morgen des 31. Dezembers andauert. Was bisher über das Feuer bekannt ist: