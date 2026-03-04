Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hat ein 56-Jähriger vor dem Amtsgericht gestanden. Mit Gerichtsverfahren hat der gebürtige Bayer Erfahrungen wie selten jemand in Saal 1. Wie ist der Prozess für ihn ausgegangen?

Aus dem Gefängnis ins Burger Gericht, verurteilt und als freier Mann entlassen

Der Angeklagte (l.) wurde aus dem Gefängnis vorgeführt, stand daher unter Bewachung.

Burg. - „Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 54-jähriger E-Scooter-Fahrer die Bahnhofstraße in Burg. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Pkw. An diesem entstand Sachschaden. Laut Zeugenaussagen fuhr der E-Scooter-Fahrer bereits im Vorfeld in Schlangenlinien.“ So steht es Ende März 2024 in einer Pressemitteilung des Polizeireviers Jerichower Land. Nun hat der Mann vor Gericht gestanden,