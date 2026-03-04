Er hat sein Leben dem Engagement für krebskranke Kinder verschrieben – jetzt muss der Wernigeröder Avery Kolle selbst gegen den Krebs kämpfen. Offen spricht er über seine Symptome, die lebensrettende OP und seine Zukunftspläne.

Schockdiagnose Hirntumor: Avery Kolle vom Verein für krebskranke Kinder Harz ist schwer erkrankt

Bei dem Wernigeröder Avery Kolle wurde ein Hirntumor festgestellt. Eine große Narbe am Haaransatz erinnert an die lebensrettende Operation Ende Januar 2026.

Wernigerode. - 15 Jahre ist es her, dass Avery Kolle den Verein für krebskranke Kinder Harz gegründet hat. 110 Familien haben er und seine Mitstreiter in dieser Zeit begleitet – in deren schwerster Lebensphase. Nun muss der Wernigeröder selbst gegen die Krankheit kämpfen: Bei ihm wurde ein Hirntumor diagnostiziert.