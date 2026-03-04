Wernigeröder erlebt Schicksalsschlag Schockdiagnose Hirntumor: Avery Kolle vom Verein für krebskranke Kinder Harz ist schwer erkrankt
Er hat sein Leben dem Engagement für krebskranke Kinder verschrieben – jetzt muss der Wernigeröder Avery Kolle selbst gegen den Krebs kämpfen. Offen spricht er über seine Symptome, die lebensrettende OP und seine Zukunftspläne.
04.03.2026, 06:15
Wernigerode. - 15 Jahre ist es her, dass Avery Kolle den Verein für krebskranke Kinder Harz gegründet hat. 110 Familien haben er und seine Mitstreiter in dieser Zeit begleitet – in deren schwerster Lebensphase. Nun muss der Wernigeröder selbst gegen die Krankheit kämpfen: Bei ihm wurde ein Hirntumor diagnostiziert.