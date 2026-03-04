Das HaWoGe-Spielemagazin in Halberstadt ist bei Kindern sehr beliebt. Jetzt öffnet sich das riesige Spieleparadies auch für Erwachsene. Den Start macht ein Angebot zum Frauentag am 8. März.

Halberstadt. - „Faire Chancen, Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander sind nicht selbstverständlich und brauchen deshalb weiterhin Aufmerksamkeit. Deshalb ist uns der Internationale Frauentag wichtig.“ Sagt ein Mann. Und lädt Frauen zu einem Frühstück an einem besonderen Ort ein.