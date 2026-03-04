weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Veranstaltungen im Harz: Beliebter Indoorspielplatz in Halberstadt erweitert seine Angebote

Das HaWoGe-Spielemagazin in Halberstadt ist bei Kindern sehr beliebt. Jetzt öffnet sich das riesige Spieleparadies auch für Erwachsene. Den Start macht ein Angebot zum Frauentag am 8. März.

Von Sabine Scholz 04.03.2026, 06:15
Blick auf das HaWoGe-Spielemagazin am Ebereschenhof Halberstadts.
Blick auf das HaWoGe-Spielemagazin am Ebereschenhof Halberstadts. Foto: Denny Nowak/HaWoGe

Halberstadt. - „Faire Chancen, Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander sind nicht selbstverständlich und brauchen deshalb weiterhin Aufmerksamkeit. Deshalb ist uns der Internationale Frauentag wichtig.“ Sagt ein Mann. Und lädt Frauen zu einem Frühstück an einem besonderen Ort ein.