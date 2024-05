Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bergzow - „Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Einsätze im Jahr 2023 um rund 30 Prozent gefallen. Waren es 2022 noch 89 Alarmierungen, so gab es im letzten Jahr 64 Einsätze“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge auf der Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey in Bergzow.