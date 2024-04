Jerichow. - Andrea Booke freut sich. Als Revierförsterin für den Bereich Jerichow wünschte sie sich öfter solche Aktionen wie am Mittwoch. Auf einer kleinen Fläche mitten im Wald unweit der Straße, die in Richtung Klietznick führt, tummeln sich zahlreiche Menschen unterschiedlichen Alters. Eine Gemeinschaftsaktion hat sie hier zusammengeführt. Sie wollen Bäume pflanzen.

„Wir hatten uns im vergangenen Jahr bei Mercer Holz in Arneburg um die Bäume beworben“, berichtet Cathleen Lüdicke, Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow. Ihr früherer Arbeitgeber stellte daraufhin 3000 Bäume zur Verfügung – 1000 Kiefern, 1000 Douglasien und 1000 Roteichen.

Mercer Holz, die Holz-Einkaufsorganisation von Mercer International in Deutschland, startete 2023 eine langjährig angelegte Initiative. Unter dem Motto „Unsere Wälder gestalten – Zukunft schaffen“ will das Unternehmer fortan deutsche Waldbesitzer unterstützen. Ziel der Initiative ist es, gemeinsam Wälder zu erhalten und die Forstwirtschaft zu bewahren. Dafür stellt das Unternehmen Forstpflanzen zur Wiederaufforstung der Wälder bereit. Für Jerichow sind es die 3000 zweijährigen Jungbäume.

Nachwuchs auf 0,5 Hektar

Wie die Revierförsterin am Rande der Aktion erzählt, werden sie an diesem Tag auf einer etwa 5000 Quadratmeter großen Fläche in den sandigen Boden gesetzt. Die Fläche war dafür in der Woche vor Ostern vorbereitet worden.

Damit sind die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass auch die Jüngsten bei dieser Aktion mit Erfolg dabei sein können. „Wir sind zu Fuß hierher gekommen“, berichtet Daniela Kömmler, Erzieherin in der Jerichower Kita „Wirbelwind“. Mit ihrer Kollegin Elke Thele und Leiterin Yvette Marquardt hat sie 15 Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe in den Wald begleitet. Die Kleinen dürfen hier unter Anleitung von Bauhofmitarbeitern unter anderem die jungen Kiefern in den Boden stecken und fest andrücken. Auch bekommen sie Eimer mit Jungpflanzen in die Hand gedrückt, um sie zum Pflanzen in die Reihen zu tragen.

Unterricht im Freien

Während die Kiefern in einem Abstand von etwa 30 Zentimetern in die Erde wandern, ist der Abstand zwischen Roteichen und Douglasien erheblich größer. Und damit an diesem Tag auch alles nach Plan läuft, sind sogar schon die Pflanzlöcher dafür vorbereitet.

Nebenbei erfahren die Hortkinder noch einiges über Bäume im Wald. Danny Berlin, Mitarbeiter Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt, Betreuungsforstamt Elb-Havel-Winkel, ist dabei ganz in seinem Element. Auf jede Frage der Kinder weiß er eine Antwort, hört sich geduldig deren Fragen an und macht auf diese Weise die Pflanzaktion gleich noch zu einer praktischen Unterrichtsstunde, die praxisbezogener nicht sein könnte.

Und damit die Kinder jederzeit wieder nach ihren Bäumen schauen können, sei einmal mehr die Entscheidung auf diese Fläche gefallen, macht Revierförsterin Booke deutlich. Dafür wurde hier allerdings nicht sinnlos Kahlschlag betrieben. Die Frühjahrsstürme 2022 hätten die unter anderem auch von Borkenkäfern befallenen Kiefernbestände zur Erde gebracht. Etwa 75 Jahre alt sei der Bestand gewesen.

Nun ist ein kleiner Mischwald angelegt worden, umgeben von einem älteren Bestand, der überwiegend aus Kiefern und einigen Eichen besteht. Für Axel Ott, Forstamtsleiter des Betreuungsforstamts Elb-Havel-Winkel ist das „der Weg in die richtige Richtung“. Auch er ist am Mittwoch vor Ort, als in dieser einmaligen und selten gewordenen Art der Gemeinschaft ein kleiner Grundstein für die Natur der Zukunft gelegt wird.

Hoffen auf Regen

Künstlich bewässert werden die 3000 jungen Bäume nicht. „Das Frühjahr war bisher feucht, und wir hoffen, dass es auch so bleibt“, sagt Ott. Um ein Gedeihen zu garantieren, seien die Vorbereitungen für diese Aktion auch erst wenige Tage vorher in Angriff genommen worden.

Kinder, Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiter von Mercer Holz (blau-gelbe Jacken) bei der gemeinsamen Aktion im Stadtwald von Jerichow. Anke Hoffmeister

Für Bürgermeister Cathleen Lüdicke ist die Pflanzaktion nicht nur ein Beitrag für die heimische Natur. Sie sieht es zugleich als eine teambildende Maßnahme. Immerhin sind zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter mit ihr zusammen in den Wald gekommen und stecken fleißig die Jungpflanzen in den sandigen Boden.

Max hat eine junge Kiefer in die Erde gesetzt und drückt den Boden fest. Anke Hoffmeister

Später gibt es für alle, die mögen, noch etwas zu essen und zu trinken mitten im Wald am Rande der frisch aufgeforsteten Fläche.

Bei so vielen Helfern muss stetig Pflanzmaterial nachgebracht werden. Anke Hoffmeister

Diese wird nun noch von einem Zaun umschlossen. So kann sich der Baumnachwuchs ungestört entfalten.