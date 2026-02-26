In Genthin wurde die 90-Jährige Henriette Klipsch im Supermarkt bestohlen. Polizei und Zeugen reagierten schnell, worauf jetzt zu achten ist.

Dreiste Diebe machen vor nichts und niemandem halt.

Genthin - Es sollte ein ganz normaler Vormittag werden – einer von vielen, wie ihn die 90-jährige Henriette Klipsch noch selbstständig meistert. Ein paar Erledigungen, ein Arztbesuch, danach frische Brötchen für ihr heiß ersehntes Mettbrötchen. Doch im Brotwarenregal eines Supermarktes nahm der Tag eine Wendung, mit der sie nicht gerechnet hatte.