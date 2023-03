Ob man gesundheitlich auf der Höhe ist, kann man auch mit der Analysewaage messen. Weshalb sie im Gesundheitsmanagement Einsatz findet, wie in der Textilwäscherei Sitex.

Ab auf die Analysewaage - Gesundheitsmanagment bei Sitex in Genthin

Ali Roluah Mohammahdi auf der Körpereanlaysewaage. Cynthia Pietsch-Stein erklärt, was gemessen wird.

Genthin - Ali Roluah Mohammahdi zieht auf Geheiß Schuhe und Socken aus, steigt auf die Körperanalysewaage und nimmt das Anzeigegerät in die Hände. Blutdruck - ideal, BMI (Body-Mass-Index, auch Körpermasseindex, Maßzahl für die Klassifizierung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße) ideal, Fettanteil - ein super Wert, Knochenmasse - sehr gut, Bauchfettanteil - ideal (also ganz wenig), Wasseranteil - optimal. Das Beste kommt zum Schluss: Ali Mohammahdis Stoffwechselalter: 17! Tatsächlich ist er 32 Jahre alt.