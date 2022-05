Abwahlverfahren gegen Genthiner Bürgermeister: Landkreis erwägt Widerspruch

Abwahlverfahren gegen Matthias Günther von vorn? In den Stadtratsfraktionen herrscht Zurückhaltung.

Genthin - Müssen die Genthiner noch einmal an die Wahlurne? Wenn es nach dem Landkreis Jerichower Land geht, ja. Denn nach Informationen der Volksstimme soll die Kommunalaufsicht einen Widerspruch gegen das Abwahlverfahren vom 8. Mai gegen den Genthiner Bürgermeister Matthias Günther in Betracht ziehen und sich damit an den Genthiner Stadtrat gewandt haben.