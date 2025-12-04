Die Vorführung, traditionell mit Winterabenden der Ortswehren Westeregeln und Wolmirsleben verbunden, sahen mehr als 800 Besucher.

Bei Winterabenden in Westeregeln und Wolmirsleben wurde wieder Silvesterfeuerwerk präsentiert.

Westeregeln/Wolmirsleben. - In Westeregeln und Wolmirsleben ist es in der Adventszeit schon zu einer guten Tradition geworden, die Winterabende der Ortswehren mit einer öffentlichen Vorführung der neuesten Silvesterfeuerwerkskörper zu verbinden. Das stößt jedes Mal auf ein großes Interesse bei Jung und Alt.