Mit einem Spaziergang rund um das Schloss hat Parchen seine neuen Märchenbänke eingeweiht. Die kunstvollen Sitzgelegenheiten laden nicht nur zum Verweilen ein – sie erzählen auch Geschichten, die die Fantasie wecken.

Bänke mit hölzernen Figuren sind ab sofort in Parchen aufgebaut und laden zum Verweilen und Zuhören ein.

Parchen - Mit einem fröhlichen Rundgang sind in Parchen jetzt acht kunstvoll gestaltete Märchenbänke offiziell eingeweiht worden. „Wir freuen uns, dass wir die Bänke jetzt haben, es ist ein echter Gewinn für unseren Ort“, sagte Ortsbürgermeister Hubert Schwandt stolz. Entstanden ist das außergewöhnliche Projekt unter Federführung des Parchener Heimatvereins in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle zur kommunalen Quartiersentwicklung Sachsen-Anhalt (Beqisa).