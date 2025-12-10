Das 800-Einwohner-Dorf Parchen wird märchenhaft: An acht Stationen im Ort werden demnächst massive Eichenholz-Bänke stehen, verziert mit großen Märchenmotiven und versehen mit QR-Codes, die das jeweilige Märchen erzählen und musikalisch umrahmen.

Mitglieder des Parchener Heimatvereins sitzen schon mal Probe auf einer der Bänke. Rechts an der Eule: Künstler Christian Curth.

Parchen - Märchen begleiten uns seit vielen Generationen. Da setzen die Eltern von Hänsel und Gretel ihre Kinder im dunklen Wald aus oder lässt die Stiefmutter von Goldmarie das Mädchen in einen Brunnen springen, um die Spindel-Spule aus dem Wasser zu holen.