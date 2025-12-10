Acht Stationen werden aufgebaut Auf dem Märchenpfad durch Parchen spazieren
Das 800-Einwohner-Dorf Parchen wird märchenhaft: An acht Stationen im Ort werden demnächst massive Eichenholz-Bänke stehen, verziert mit großen Märchenmotiven und versehen mit QR-Codes, die das jeweilige Märchen erzählen und musikalisch umrahmen.
Parchen - Märchen begleiten uns seit vielen Generationen. Da setzen die Eltern von Hänsel und Gretel ihre Kinder im dunklen Wald aus oder lässt die Stiefmutter von Goldmarie das Mädchen in einen Brunnen springen, um die Spindel-Spule aus dem Wasser zu holen.