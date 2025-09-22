An der meistbefahrenen Kreuzung in Genthin sind aktuell die Ampeln ausgefallen. Die Polizei fordert auf, möglichst auf die Verkehrschilder zu achten.

Genthin - An der Kreuzung der Bundesstraße 107 in Altenplathow, in Höhe der alten Großbäckerei, ist die Ampelanlage ausgefallen. Die stark befahrene Kreuzung stellt ohne funktionierende Lichtsignalanlage ein erhöhtes Unfallrisiko dar. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden daher von der Polizei gebeten, mit besonderer Vorsicht zu fahren.

Auf die Verkehrsschilder ist zu achten

Wie die Polizei mitteilte, ist eine Streife bereits auf dem Weg, um die Situation vor Ort zu kontrollieren. Bis dahin gelten die regulären Verkehrszeichen, die auch ohne Ampel die Vorfahrt regeln.

Ob der Ausfall auf einen technischen Defekt oder äußere Einflüsse zurückzuführen ist, ist derzeit noch unklar.