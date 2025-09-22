Derzeit häufen sich Diebstähle von Kfz-Kennzeichen in Schönebeck. Innerhalb kurzer Zeit wurden mehrere Schilder von Autos gestohlen. Was müssen die Opfer beachten und wie kann man sich schützen?

Kennzeichen-Diebe in Schönebeck unterwegs: So macht man es den Langfingern schwer

Kennzeichendiebstahl: Ohne zusätzliche Sicherung sind die Tafeln in Windeseile vom Fahrzeug abmontiert. In Schönebeck häuften sich die Diebstahl-Fälle zuletzt.

Schönebeck. - Zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen ist es in den vergangenen Tagen in Schönebeck gekommen. Unter anderem in den sozialen Medien weisen Schönebecker darauf hin und mahnen ihre Mitbürger zur Vorsicht beziehungsweise rufen zur Wachsamkeit auf. So soll es allein am Dienstag, 16. September, zu mehreren Diebstählen von Kennzeichen in Felgeleben gekommen sein.