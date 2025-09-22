Im Diesterweg-Gymnasium in Tangermünde lernen deutsche und tschechisch Schüler voneinander. Warum der Austausch für die Jugendlichen so wichtig ist und was sie überrascht hat.

Schüler des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde arbeiten mit Jungen und Mädchen aus Tschechien zusammen. Dabei lernen sie nicht nur die Sprache, sondern auch die jeweils andere Kultur kennen.

Tangermünde - Konzentriert schneidet die 15-jährige Ludmila Papier in die richtige Form. Dann beugt sie sich zu ihrer Mitschülerin Mathilda herüber. Sie zeigt auf das Papier, zögert kurz, ehe sie fragt: „Ist der Platz groß genug?“ Mathilda antwortet. Dass die beiden Mädchen Englisch miteinander sprechen, fällt zunächst nicht auf, so leicht gehen ihnen die Worte über die Lippen. Dass sie eigentlich rund 600 Kilometer voneinander entfernt leben, ist in diesem Moment vergessen.