Sommerende im Strandsolbad: Besucher feiern ausgelassen, während Stadtverwaltung und Bauarbeiten bereits auf die Sicherung von Sand und das Jubiläum 2029 zielen.

Großer Abtanz der Strandbad-Saison - jetzt kommt die Baustelle

Das Strandsolbad Staßfurt verabschiedet sich mit einer Party. Nun folgen Investitionen in Sanierung, Sand und Infrastruktur.

Staßfurt - Das Strandsolbad Staßfurt lud am Samstag zum Saisonausklang. Hunderte Besucher tranken und tanzten bis in die späte Stunde. Zum Start des „Mann O Mann“-Abends ein paar Schlager, dann DJ Louis Garcia – im Zelt nebenan ebenfalls beste Musik.