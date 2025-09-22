weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Strandsolbad Staßfurt: Sanierung des Strandbads nach Sommerparty

„Mann O Mann“ Großer Abtanz der Strandbad-Saison - jetzt kommt die Baustelle

Sommerende im Strandsolbad: Besucher feiern ausgelassen, während Stadtverwaltung und Bauarbeiten bereits auf die Sicherung von Sand und das Jubiläum 2029 zielen.

Von Tobias Winkler Aktualisiert: 22.09.2025, 16:02

Das Strandsolbad Staßfurt verabschiedet sich mit einer Party. Nun folgen Investitionen in Sanierung, Sand und Infrastruktur. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Das Strandsolbad Staßfurt lud am Samstag zum Saisonausklang. Hunderte Besucher tranken und tanzten bis in die späte Stunde. Zum Start des „Mann O Mann“-Abends ein paar Schlager, dann DJ Louis Garcia – im Zelt nebenan ebenfalls beste Musik.