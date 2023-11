Jerichow - Das erste Adventswochenende steht im Kloster Jerichow auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des traditionellen Adventsmarktes im Kreuzgang.

Vielfältige Kleinkunst- und Zunfthändler würden am Wochenende des 2. und 3. Dezember ihre Waren präsentieren. Kunst- und Schauhandwerker bereicherten das Angebot, während kulinarische Genüsse für das leibliche Wohl sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Klosters.

Der Veranstalter heißt mit vielen Angeboten besonders seine kleinen Besucher herzlich willkommen.

Sie dürfen sich auf eine besondere Begegnung mit dem Weihnachtsmann freuen, der nicht nur zur Audienz einlädt, sondern auch kleine Aufmerksamkeiten und Überraschungen verteilt. Beim Adventsbasteln können sich die jungen Besucher kreativ betätigen und so kleine Geschenke oder dekorativen Schmuck gestalten.

Führungen durchs Kloster

Für geschichtsinteressierte Besucher werden an diesem Wochenende Führungen unter dem Motto „Advent in der Klosterkirche“ angeboten. Bei diesem Führungen würden, so heißt es in der Pressemitteilung, spannende Einblicke in die Geschichte des einstigen Chorherrenstifts gewährt. Die „Jerichower Klosterbrennerei“ lade darüber hinaus dazu ein, das Wissen über Hochprozentiges zu vertiefen, begleitet von Schaubrennen und Verkostungen.

Am Sonnabend präsentiert das Theater der Altmark das humorvolle Weihnachtsprogramm „Das Santa-Seminar“ um 15 Uhr in der Storchenscheune, das hier seine Uraufführung erlebt. Die Komödie spricht perfekte Weihnachtsmänner und solche, die es werden wollen, an.

Den musikalischen Ausklang im weihnachtlich geschmückten Kreuzgang bietet an diesem Tag die Coverband „Million Miles“ aus Tangermünde, die schon mehrfach im Kloster zu Gast war.

Am Sonntag, 3. Dezember, lädt die Evangelische Gemeinde Jerichow um 10.15 Uhr mit dem Gospelchor Jerichow zum festlichen Adventsgottesdienst in die Klosterkirche ein.

Am Nachmittag, ab 15 Uhr, sorgt der Chor des Genthiner Bismarck-Gymnasiums für vorweihnachtliche Stimmung.

Tickets auch online erhältlich

Der Adventsmarkt ist am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tickets sind vor Ort an der Museumskasse und im Onlineshop der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt erhältlich.

Der Veranstalter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Mitführen von Hunden in der gesamten Klosteranlage nicht gestattet ist und freut sich auf zahlreiche Interessierte aus der Region und darüber hinaus.