Ein Theaterstück über die schleichende Gefahr von Alkoholmissbrauch bringt Jugendliche an der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey zum Nachdenken. Der Weimarer Kultur-Express erzählt die Geschichte zweier Freundinnen – und warnt eindringlich vor den Folgen der Droge.

„Alkohol – Mir geht es gut“: Weimarer Theater zeigt Suchtgefahren in Parey auf

Laleh Iran Doosti (l.) und Anna Luca Nopens vom Weimarer Kultur-Express schauspielern auf der Bühne der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey.

Parey. - Die Sucht nach dem Alkohol schien nach vielen Schwierigkeiten bereits überwunden, doch am Ende ist es ein betrunkener Autofahrer, der mit einem Unfall dafür sorgt, dass Mo schwer verletzt im Koma liegt. Ob sie den Unfall überlebt, lässt ihre Freundin Sol offen.