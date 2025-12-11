Wie die Wolmirstedter Band zu ihrem Namen kam, was sie auf die Bühnen treibt und wo sie eigentlich hinwollen, erzählen die Jungs von „Dreiviertel Zwööölwe“.

Wolmirstedt. - Ein Name, wie aus der Bördeschatzkiste: „Dreiviertel Zwööölwe“. So heißt die Band, die vor allem mit Deutschrock von Wolmirstedt aus auf die Bühnen des Landes strebt. Drei Mal „Ö" im Namen und ein weiches „W“, statt des „F“, mit dem die Ziffer Zwölf gemeinhin geschrieben wird, weisen auf die Wurzeln in der Region Magdeburg hin. „Wir kommen von hier, das soll man auch in unserem Namen sehen“, sagt Berti, der im richtigen Leben Stefan Bertram heißt und die Band aus der Taufe gehoben hat.