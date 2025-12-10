Weihnachten gibt's nur Rot, Tannengrün und sonst nichts? Das sieht Friseurmeisterin Donna Besser anders. Sie verrät, worauf es bei einer Weihnachtsfrisur ankommt.

Schleife in Pastell: Donna Besser gestaltet bei Gina Neumann eine festliche Weihnachtsfrisur.

Wolmirstedt. - Weihnachtsfeiern in der Firma, mit Freunden oder das Weihnachtsfest mit der Familie sind Höhepunkte, die sich auch in der Frisur zeigen dürfen. Wie sich auch ohne exorbitanten Aufwand eine festlicher Look zaubern lässt, zeigt Friseurmeisterin Donna Besser.