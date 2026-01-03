Das Jahr 1976 begann mit einem Jahrhundertorkan. Im heutigen Jerichower Land gab es Stromausfälle, abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume. Ein Rückblick auf ein Wochenende im Ausnahmezustand.

Als Orkan Capella mit 150 km/h über Genthin und Burg fegte

Dachdecker im Einmsatz: Nach dem Jahrhundertorkan im Januar 1976 musste in der Region Genthin zahlreiche Dächer geflickt werden.

Genthin - Es ist ein Datum, das sich in das Gedächtnis der älteren Generation im Jerichower Land eingebrannt hat: Der 3. Januar 1976. Während im Norden Deutschlands die schwerste Sturmflut des Jahrhunderts die Deiche an der Elbe brechen ließ, fegte der Orkan in der damaligen DDR über das Binnenland hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung.