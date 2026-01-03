Von Metallica am Klavier bis Travestie-Ikone Lilo Wanders auf der Bühne: Die Veranstalter bringen 2026 auch Stars wie Vika Yermolyeva, Isabel Varell und Gabriele Krone-Schmalz in die Börde – Musik, Lesungen und Kabarett für jeden Geschmack.

Metallica am Klavier und Schlager in der Arena: Diese Stars kommen 2026 in die Börde

Die Pianistin Vika kommt 2026 mit ihren Rock- und Heavy-Metal-Coverversionen am Klavier nach Haldensleben.

Haldensleben/Oschersleben - Wenn sie auf ihrem Piano spielt, rauscht ein großer Rock- und Heavy-Metal-Klassiker nach dem anderen durch den Raum. 2026 bringt die ukrainische Pianistin Viktoriya „Vika“ Yermolyeva ihre Coverversionen am Klavier nach Haldensleben.