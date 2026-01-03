Auf dem Gelände des ehemaligen Freibads in Mieste soll eine Freizeitoase mit Campingplätzen, Tiny Houses, Ferienhäusern und Wellnessangeboten entstehen. Das Projekt „Tor zum Drömling“ richtet sich an Touristen ebenso wie an Einheimische der Einheitsgemeinde Gardelegen. Nun stehen wichtige politische Entscheidungen an.

Badebetrieb gibt es im Miester Freibad schon lange nicht mehr. Das Areal steht leer. Doch das soll sich ändern. Eine Investorin aus der Region plant dort eine Freizeitoase.

Mieste - Den Titel „Tor zum Drömling“ beanspruchen ja viele Anrainergemeinden, etwa Dannefeld und Mieste. Was aber nun in Mieste geplant ist, könnte für Touristen ein echtes Tor in den Drömling werden. Es gibt nämlich einen Plan für das ehemalige Freibad des Ortes.