Zusammen mit ihren Kunden hat die Burger dm-Filiale dem Tierheim Schartau eine großzügige Spende bereitet. Insgesamt sind fast 1.500 Euro zusammengekommen.

Burg. - „Wunschbaum“ hieß die Aktion, mit der die dm-Drogeriemärkte deutschlandweit Spenden für einen Partner sammelten. In Burg war das Tierheim Schartau. Nun sind die Spenden übergeben worden: eine Menge Tierfutter und andere nützliche Dinge sowie ein symbolischer Scheck in Höhe von 400 Euro.

„Wir haben rote Spendentüten im Wert von rund sechs Euro gepackt. Die Kunden konnten sie dann für vier Euro an der Kasse bezahlen und wir haben sie für die Übergabe hier behalten“, erzählt die Burger dm-Filialleiterin Lara Schulz im Gespräch mit der Volksstimme. Normalerweise sind es 100 Tüten pro Wunschbaum, aber die waren nach einer Woche schon weg.

Hygienespüler für die Waschmaschinen

Und so hat sie sich dazu entschieden, die Aktion fortzusetzen, um noch bis Weihnachten zu kommen.. Insgesamt sind dann rund 200 Tüten seit dem 1. Dezember zusammengekommen. Der Drogeriemarkt legte nochmal 400 Euro drauf. „Das Geld ist schon überwiesen“, sagte Lara Schulz zu Tierheimmitarbeiterin Lisa Berger.

Die kam zum Drogeriemarkt, um die zahlreichen Spenden abzuholen, vor allem Trocken- und Nassfutter für verschiedene Tiere, aber auch andere nützliche Dinge wie Hygienespüler - „Die Waschmaschinen laufen bei uns von morgens bis abends“. Für große Freude sorgte natürlich auch das Futter. „Das kommt uns sehr zugute“, so Lisa Berger. Wie fast immer ist das Tierheim voll besetzt.