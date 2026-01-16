An der Großkreußung an der Berliner Chaussee Ecke Große Schulstraße ist besondere Vorsicht geboten.

Genthin - An der Kreuzung Berliner Chaussee (B1), Große Schulstraße und Werderstraße sind seit heute Morgen die Ampelanlagen ausgefallen. Bereits in den frühen Stunden kam es dadurch zu ersten Komplikationen und Unsicherheiten zwischen Autofahrern.

Polizei verweist auf Verkehrszeichen

Die Berliner Chaussee (B1) zählt zu den stark frequentierten Verkehrsachsen in Genthin, weshalb an der betroffenen Kreuzung derzeit besondere Vorsicht geboten ist. Die Polizei des Jerichower Landes teilte mit, dass keine polizeiliche Verkehrsregelung vor Ort erforderlich sei. Grund dafür ist, dass bei einem Ampelausfall die vorhandenen Verkehrsschilder automatisch die Verkehrsführung übernehmen.

Verkehrsteilnehmer werden dringend aufgefordert, sich strikt an die Beschilderung zu halten und rücksichtsvoll zu fahren, solange die Ampelanlagen außer Betrieb sind.

Wann die Störung behoben wird, ist derzeit noch nicht absehbar.