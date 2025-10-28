weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Tradition mit individuellem Rahmenprogramm: Atmosphärischer Kloster-Adventsmarkt in Jerichow

Tradition mit individuellem Rahmenprogramm Atmosphärischer Kloster-Adventsmarkt in Jerichow

Einer der schönsten Adventsmärkte Mitteldeutschlands, der Adventsmarkt im Kloster Jerichow, soll in diesem Jahr noch etwas schöner werden. Das versprechen die Kloster-Mitarbeiterinnen Sabine Gottschling und Nadine Roloff, die derzeit mitten in den Vorbereitungen der Traditionsveranstaltung stecken.

Von Simone Pötschke 28.10.2025, 16:48
Der Adventsmarkt im Kloster Jerichow wird auch wieder viel Kunsthandwerk bieten.
Der Adventsmarkt im Kloster Jerichow wird auch wieder viel Kunsthandwerk bieten. Foto: Simone Pötschke

Jerichow - Das Programm des Marktes am ersten Adventswochenende steht und den nächsten Tagen wird die Bewerbung in Angriff genommen.