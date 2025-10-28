Tradition mit individuellem Rahmenprogramm Atmosphärischer Kloster-Adventsmarkt in Jerichow

Einer der schönsten Adventsmärkte Mitteldeutschlands, der Adventsmarkt im Kloster Jerichow, soll in diesem Jahr noch etwas schöner werden. Das versprechen die Kloster-Mitarbeiterinnen Sabine Gottschling und Nadine Roloff, die derzeit mitten in den Vorbereitungen der Traditionsveranstaltung stecken.