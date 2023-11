Puderzucker-Winterlandschaft am und auf dem Elbe-Havel-Kanal in Genthin Ende November 2023.

Genthin - Der erste Schnee bereits Ende November – das hat man Genthin schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Wie mit Puderzucker überstäubt zeigen sich die Dächer am Dienstag – wie hier auf dem Foto am Elbe-Havel-Kanal. Aber auch auf dem Kanal bleibt Puderzucker-Schnee liegen, wie auf den Dächern dieses aus Tschechien stammenden Schüttguttransportschiffes.

Der Winterdienst sei – wie Genthiner der Volksstimme und in den sozialen Medien berichteten – seit den frühen Morgenstunden in der Stadt unterwegs gewesen – wenn auch nicht auf allen Straßen gleichzeitig. Dafür aber an wesentlichen Stellen mehrfach am Tag. Bei weiter anhaltenden Temperaturen um den Gefrierpunkt herum und darunter und angekündigten neuen Niederschlägen bleibt die Gefahr der Glätte wegen überfrierender Nässe weiter bestehen. Ob der Schnee als Deko für die vielen Adventsfeste am kommenden Wochenende liegen bleibt? Dann hätte er etwas Gutes.