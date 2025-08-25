Ende August läuft das rabattierte Tagesticket der Magdeburger Verkehrsbetriebe aus. Eingeführt worden war es wegen der Brückensperrung am Damaschkeplatz. Nun sind weitere Ringbrücken dicht. Wie geht es mit dem Ticket weiter?

Brückensperrungen und Umwege: So geht es mit dem Rabatt-Ticket der MVB weiter

Magdeburg. - Im Juni 2025 führten die Magdeburger Verkehrsbetriebe ein zeitlich befristetes Tagesticket ein. Damit wollte man neue Kunden gewinnen und reagierte auf die vielen Baustellen sowie die damals noch gesperrte marode Ringbrücke am Damaschkeplatz. Zum 31. August läuft die Rabattaktion aber aus. In der Zwischenzeit sind aber noch die Bröckelbrücken Halberstädter und Brenneckestraße hinzugekommen. Wird die Aktion verlängert?