  4. Hobby Oldtimerliebe: Antje und Ralf Schäfer aus dem Harz und ihre Moskwitsch-Sammlung

Ungewöhnliches Hobby Oldtimerliebe im Doppelpack: Antje und Ralf Schäfer aus dem Harz lieben ihre Moskwitsch-Sammlung

Antje und Ralf Schäfer aus Wienrode teilen eine besondere Leidenschaft: Sie restaurieren seltene Moskwitsch-Oldtimer und lassen damit Ostalgie aufleben. In ihrer Werkstatt entstehen wahre Schmuckstücke, die Geschichte erzählen. Im September laden sie Gleichgesinnte zum Moskwitsch-Treffen in den Harz ein.

Von Jens Müller Aktualisiert: 25.08.2025, 16:00
Ralf Schäfer am Steuer seines Moskwitsch 408, Baujahr 1975. Der Wienröder hat viele Stunden in das Restaurieren des Wagens gesteckt.
Ralf Schäfer am Steuer seines Moskwitsch 408, Baujahr 1975. Der Wienröder hat viele Stunden in das Restaurieren des Wagens gesteckt. Foto: Jens Müller

Wienrode. - Antje und Ralf Schäfer frönen einem speziellen Hobby: Die Oldtimerfans haben die russische Automarke Moskwitsch für sich entdeckt. Mitte September organisieren sie für Gleichgesinnte ein großes Treffen im Harz. Doch was fasziniert sie so an dieser seltenen Automarke?