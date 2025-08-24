Antje und Ralf Schäfer aus Wienrode teilen eine besondere Leidenschaft: Sie restaurieren seltene Moskwitsch-Oldtimer und lassen damit Ostalgie aufleben. In ihrer Werkstatt entstehen wahre Schmuckstücke, die Geschichte erzählen. Im September laden sie Gleichgesinnte zum Moskwitsch-Treffen in den Harz ein.

Oldtimerliebe im Doppelpack: Antje und Ralf Schäfer aus dem Harz lieben ihre Moskwitsch-Sammlung

Ralf Schäfer am Steuer seines Moskwitsch 408, Baujahr 1975. Der Wienröder hat viele Stunden in das Restaurieren des Wagens gesteckt.

Wienrode. - Antje und Ralf Schäfer frönen einem speziellen Hobby: Die Oldtimerfans haben die russische Automarke Moskwitsch für sich entdeckt. Mitte September organisieren sie für Gleichgesinnte ein großes Treffen im Harz. Doch was fasziniert sie so an dieser seltenen Automarke?