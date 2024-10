Am Donnerstag (17. Oktober 2024) lohnt sich ein Blick in den Himmel. Kurz nach Sonnenuntergang steht ein besonderes Ereignis an.

Genthin/Altenplathow - Am Donnerstag können Himmelsgucker etwas ungewöhnliches erspähen: Auch in Genthin kommen ein besonders großer Mond und der Flug des Kometen „C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas“ zusammen. So lassen sich beide anschauen.

Am günstigsten ist es, sich ein freies Feld ohne störende Lichteinflüsse auszuwählen und ein wenig zeit mitzubringen. In Altenplathow haben sich bereits am Dienstag Petra Tombrink und ihr Enkel Jason am Feldrand in auf die Lauer gelegt und auf den Kometen gewartet. Doch das dauerte. „Wir haben geduldig Vögel und Schiffe auf dem Kanal beobachtet“, berichtet Petra Tombrink.

Jason Tombrink beim Kometenspähen in Altenplathow. Petra Tombrink

Aber um 19.30 Uhr war es endlich so weit: Der Komet gab sein Stelldichein und war aufgrund des klaren Himmels mit einem Fernglas bestens zu sehen. Laut Experten ist der Komet auch in den kommenden Tagen und Wochen zu sehen, wobei seine Helligkeit nun langsam nachlassen wird. Er taucht kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Abendhimmel auf, Tag für Tag zeitlich immer weiter versetzt.

Komet noch bis um den 25. Oktober zu sehen

Zudem steigt er immer höher am Himmel. Nach dem 25. Oktober wird der Komet, laut dem Programm ARD Alpha, schnell verblassen. Das Besondere gerade an diesem Kometen ist: „Er kommt vom Rande des Sonnensystems und kehrt auch bald wieder dorthin zurück, doch für kurze Zeit hält er sich gerade im inneren Sonnensystem auf. Und nur selten ist ein Komet so hell wie Tsuchinshan-Atlas jetzt gerade“, so ARD Alpha.

Gegen 19.30 Uhr zeigte sich der komet am Himmel. Fotos: Petra tombrink

Noch lohnt sich der Blick an den Abendhimmel. Am Besten dort, wo künstliches Licht nicht stört. Heute Abend lenkt aber möglicherweise ein anderer vom Kometen ab: der Supermond. Um 18.11 Uhr wird er am größten und hellsten erscheinen. Der Vollmond leuchtet derzeit besonders hell, da er der Erde so nah ist wie in diesem Jahr noch nicht. Deshalb wirkt er auch besonders groß.

Lange Nacht der Astronomie am Sonnabend auch online

Wer sich noch mehr mit himmlischen Erscheinungen beschäftigen möchte, kann sich den Sonnabend, 19. Oktober vormerken. Dann gibt es bundesweit die „Lange Nacht der Astronomie“. Diese wird mit einem Livestream auf dem Kanal YouTube zwischen 19 und 21 Uhr begleitet.

Es gibt Schaltungen zu verschiedenen Planetarien und Sternwarten quer durch Deutschland. Zwischendurch soll, je nach Witterung, auch ein Blick auf den Kometen Tsuchinshan-Atlas geworfen werden.