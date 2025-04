Brisante Antworten aus dem Sozialministerium heizen die Debatte um die Gesundheitsversorgung in Genthin weiter an.

Genthin - Für Verärgerung in Genthin sorgten Aussagen der Landesregierung zur medizinischen Versorgung in Genthin. Vor zwei Jahren war seitens des Sozialministeriums eine medizinische Anlaufstelle für Notfälle in der Nacht und am Wochenende in Aussicht gestellt worden. Nun scheint die praktische Einrichtung einer solchen Stelle nicht mehr auf der Agenda der Regierung zu stehen.