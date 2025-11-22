Mit der Bäckerei Walter in Güsen schließt Ende des Monats der letzte Bäckereibetrieb in der Gemeinde Elbe-Parey. Es fehlen der Nachwuchs und die Entlastung im Handwerk. Ein Abschied, der eine Lücke im Ort hinterlassen wird.

Aus nach 60 Jahren Familienbetrieb: Der letzte Bäcker der Gemeinde Elbe-Parey schließt Ende des Monats

In Handarbeit stellt Thomas Walter in Güsen die Brötchen in der Backstube her. Seit knapp 60 Jahren existiert der traditionelle Betrieb bereits.

Güsen - Ob nun Stollen, Brote oder Brötchen – in Güsen geht die Hamsterei wie zu Zeiten der Corona-Pandemie wieder los. Der Notstand ist zwar nicht ausgebrochen, erfreulich ist die Nachricht dennoch nicht: Nach knapp 60 Jahren Betrieb wird die beliebte Bäckerei Walter ab dem 1. Dezember dauerhaft schließen. Am 29. November wird der letzte Öffnungstag des Familienbetriebes sein.