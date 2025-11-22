Der Friedhof der Pfeifferschen Stiftungen war für viele Familien über Generationen ein Ort des Gedenkens. Jetzt bleiben die Tore geschlossen – Angehörige dürfen die Gräber nicht mehr besuchen.

Friedhof in Magdeburg geschlossen – Warum Angehörige nicht mehr zu den Gräbern ihrer Liebsten dürfen

Der Friedhof der Pfeifferschen Stiftungen wurde im Herbst 2025 für Besucher geschlossen.

Magdeburg. - Der Friedhof der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau bleibt geschlossen – und das auf unbestimmte Zeit. Angehörige dürfen die Gräber ihrer Verstorbenen nicht mehr besuchen. Für eine Familie ist das ein schmerzlicher Einschnitt. Die Stiftung erklärt, warum es für sie keine Alternative gibt.